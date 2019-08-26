Hulusi Akar: S-400'lerin ikinci bataryası yarın başlıyor

26.08.2019 15:30

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi bataryasının ikincisi salı günü teslim edilmeye başlanacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400 tedarikiyle ilgili "İkinci bataryanın temini için 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." dedi.



Suriye'de güvenli bölge konusuna da değinen Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle