Hulusi Akar: S-400'ler Haziran'a yetişemeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özel bir televizyon kanalında Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınması, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları ve yeni askerlik sistemiyle ilgili soruları yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özel bir televizyon kanalında Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınması, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları ve yeni askerlik sistemiyle ilgili soruları yanıtladı. Akar, S-400'lerle ilgili geliş sürecinin başladığını ancak Haziran ayına yetişmeyebileceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yaptı. Akar, "Ama önümüzdeki aylarda gelecek, süreç başladı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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