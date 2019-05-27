Hulusi Akar: S-400'ler Haziran'a yetişemeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özel bir televizyon kanalında Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınması, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları ve yeni askerlik sistemiyle ilgili soruları yanıtladı. Akar, S-400'lerle ilgili geliş sürecinin başladığını ancak Haziran ayına yetişmeyebileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yaptı. Akar, "Ama önümüzdeki aylarda gelecek, süreç başladı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle