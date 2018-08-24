Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şaygu ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şaygu, Suriye'deki durumu ele aldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şaygu ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki durumun istikrarını ve iki ülkenin askeri ve teknik işbirliğini görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre, heyetler, İdlib bölgesindeki durumun çözümü için Rusya tarafının isteği üzerine toplandı. Açıklamada, toplantıda ayrıca bölgesel güvenliğin sağlanması ve askeri-teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgili güncel konular ele alındı.

Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlarının bir önceki toplantısı 17 Ağustos'ta gerçekleşmiş, görüşmede Bakanlıklar arasında işbirliği de dahil olmak üzere Suriye'deki insani durumun erken çözülmesi ve mültecilerin dönüşü konusu tartışılmıştı. - MOSKOVA