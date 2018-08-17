Hulusi Akar, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'ya geldi. Akar, Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmede mültecilerin dönüşü ile Suriye'deki insani durum ele alındı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin yapıcı geçtiği ifade edilerek, "Mültecilerin geri dönüşü de dahil olmak üzere Suriye 'deki insani durumun hızlı bir şekilde çözülmesinin yollarını tartışmaya özel önem verildi" denildi. Akar ve Şoygu görüşme sırasında Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlığının işbirliği konularını da görüşme fırsatı buldu. - MOSKOVA