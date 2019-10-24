Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı'na katıldı

Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı'na katıldı

Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldıBelçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Bürüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

24.10.2019 19:13

Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Belçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Bürüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıda NATO operasyonlarını ve görevlerinin yanında, Suriye'nin kuzeyindeki durumu da görüşeceklerini açıkladı.

Kaynak: DHA
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