Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı
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Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı

Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldıBelçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.

24.10.2019 21:11

Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı

Belçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Kaynak: DHA
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