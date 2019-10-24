Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı
Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldıBelçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.
24.10.2019 21:11
Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı
Belçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Kaynak: DHA