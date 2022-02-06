Hulusi Akar korona mı oldu? Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse mi yakalandı, sağlık durumu nasıl?
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Son dakika haberlerinin ardından gündeme gelen konunun ardından Hulusi Akar korona mı oldu? Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt arandı. Bakan Hulusi Akar'ın sosyal medyada yaptığı açıklamanın ardından merak edilen konuları sizler için derledik.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar korona mı oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı.
HULUSİ AKAR KORONA MI OLDU?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi.
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