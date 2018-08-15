Yunanistan Savunma Bakanı, Hulusi Akar'ı Ülkesine Davet Etti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak iki Yunan askerinin serbest bırakılması konusunda teşekkür etti ve Akar'ı Yunanistan'a davet etti.

İKİ YUNAN ASKER DÜN TAHLİYE EDİLDİ

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos'un Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."