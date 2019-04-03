Hulusi Akar: Fetö Elebaşlarının İsimleri Makedon Kurumları ile Paylaşıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık eden Bakan Akar ve Shekerinska, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Akar, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasında zaten iyi olan ilişkileri daha da güçlendireceğini; Türkiye açısından Kuzey Makedonya'nın çok özel ve önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Bakan Akar, Türkiye'deki Makedon nüfus ile Kuzey Makedonya'daki Türk nüfusun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirterek, "Bütün Balkan ülkelerinin, özel olarak da Kuzey Makedonya'nın barış, istikrar, güven içinde olması bizim Türkiye olarak isteğimizdir. Bölgenin herhangi bir şekilde rekabet alanı olmamasını, ekonomi dahil her konuda Kuzey Makedonya ile işbirliği içinde olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

İki ülke arasındaki eskiye dayanan ilişkilerin 1992'den sonra yeni bir safhaya geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz 1992'den beri her zaman Kuzey Makedonya ile beraber olduk, onlarla görüştük, konuştuk ve Kuzey Makedonya'nın siyasi, askeri, ekonomik alanda desteklenmesi için ne lazımsa, elimizden gelen her neyse bu konularda destek sağlamaya özel önem gösterdik. Uzun bir süre biz Makedonya'yı kendilerini adlandırdıkları şekilde, anayasadaki isimleriyle her ortamda ifade etmeye özen gösterdik. Bu isim sorunun bir şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Kuzey Makedonya'nın Avrupa Atlantik bağlarının güçlenmesini her bakımdan arzu ediyoruz. Bu konuda Kuzey Makedonya'nın her türlü girişimini destekliyoruz. Elimizden gelen neyse, hem NATO hem AB süreçlerin hızlanması için bize düşen ne varsa onu da Makedon kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle askeri alandaki ilişkilerimiz son derece gelişmiş durumda. Bugüne kadar Türkiye'de bin 200 civarında asker eğitim almış bulunuyor. Tatbikatlarımıza katılan birçok Makedon askeri bulunmakta. Bu konuda her türlü imkanımızı paylaştığımızı belirtmek istiyorum."

Bakan Akar, özellikle NATO'ya giriş hazırlıkları bakımından, eğitim öğrenim ve işbirliğinin önemli katkılar sunacağını belirterek, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın Afganistan'daki işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye olarak Kuzey Makedonya ordusunun modernizasyonu dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bir kez daha yineleyen Bakan Akar, "Bölgesel barış, Balkanların barışı için Kuzey Makedonya'nın Avrupa Atlantik entegrasyonunun önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu konuda Kuzey Makedonya'nın, Makedon askerlerinin çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

"FETÖ ELEBAŞLARININ İSİMLERİ MAKEDON KURUMLARI İLE PAYLAŞILDI"

Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında birçok terör örgütüyle ciddi şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bir tarafta DEAŞ, diğer tarafta ikisi aynı olan PKK/YPG. PKK'nın YPG'den hiçbir farkı yok. Diğer bir grup ise FETÖ. Bunlarla çok ciddi mücadele içindeyiz. Türkiye olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak ülkemizin güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için de her türlü çalışmayı yapacağımızdan da herkesin bilgisi olması lazım. FETÖ'nün bir kısım unsurlarının maalesef Makedonya'da varlığını biliyoruz. Bu konuda Türkiye ve Makedon makamlarının birçok çalışması oldu. Bu konuda önemli gelişmeler oldu. Önümüzdeki dönemde biraz daha somut adımlarla bu terör belasından kurtulmamızın iki ülke yararına olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü bunlar iki ülke ilişkilerine çok ciddi zararlar veriyorlar. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu bir şekilde sabote ediyorlar. Bunların bazı elebaşları var. Bunların isimlerini de ilgili kurumlarımız Makedon kurumları ile paylaşmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da önemli gelişmeler olacağına Makedon tarafının gerekli adımları atacağına bütün kalbimle inanıyorum. Makedon makamlarına güveniyoruz."

Bakan Akar, basın toplantısı öncesinde Bakanlık şeref defterini de imzaladı.

Kaynak: DHA