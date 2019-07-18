Hulusi Akar: F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkileyecektir

Hulusi Akar: F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkileyecektir

Hulusi Akar: F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkileyecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kararına "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." yorumunu yaptı.

Akar, "ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek, stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et