Hulusi Akar: F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkileyecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kararına "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." yorumunu yaptı.

Akar, "ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek, stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle