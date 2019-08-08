Hulusi Akar: Doğu Akdeniz'de bir oldubitti ile haklarımızın gasbedilmesine göz yummayacağız

08.08.2019 13:58

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili "Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir." dedi.

Yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı açılışına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs'a gelen Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle