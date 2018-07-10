Hulusi Akar: Bundan Sonra da Artan Tempoda Çalışacağız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yemin töreni sonrası Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan tempoda çalışacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'teki yemin töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, bir soru üzerine, "Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetim düzeni için herkes canla başla çalışıp, bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti gösterip, inşallah başta terörle mücadele olmak üzere, diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız" diye konuştu.

Hulusi Akar kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

- Ankara