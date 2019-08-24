Hulusi Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı"
24.08.2019 18:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda varılan mutabakatın ardından kurulan ortak harekat merkezinin tam kapasite çalışmaya başladığını söyledi.
Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com