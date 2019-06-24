Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu

Akar:"Savunma ve güvenlik konusunda Devlet Bahçeli'ye bazı bilgileri sunduk. Kendisininde bize görüş ve önerileri dinledik."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak izlediğimiz politikalarla alakalı görüş alışverişimizi sürdürüyoruz"

Kaynak: İHA