Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu

Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu

Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda Devlet Bahçeli'ye bazı bilgileri sunduk. Kendisininde bize görüş ve önerileri dinledik.

Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu
Akar:"Savunma ve güvenlik konusunda Devlet Bahçeli'ye bazı bilgileri sunduk. Kendisininde bize görüş ve önerileri dinledik."
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak izlediğimiz politikalarla alakalı görüş alışverişimizi sürdürüyoruz"

Kaynak: İHA
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