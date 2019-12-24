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Hulk'ın Borussia Dortmund Ağlarına İnanılmaz Füzesi

2013-14 Şampiyonlar Ligi sezonunda Son 16 Turu eşleşmelerinde Borussia Dortmund ile Zenit St. Petersburg eşleşti. İlk mücadeleyi sahasında 4-2 kaybeden Zenit, rövanş mücadelesinde Hulk'ın bu muhteşem füzesiyle 1-0 öne geçti. Zenit, mücadeleyi 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

24.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:17

2013-14 Şampiyonlar Ligi sezonunda Son 16 Turu eşleşmelerinde ile St. eşleşti. İlk mücadeleyi sahasında 4-2 kaybeden Zenit, rövanş mücadelesinde Hulk'ın bu muhteşem füzesiyle 1-0 öne geçti. Zenit, mücadeleyi 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Kaynak: Dugout

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