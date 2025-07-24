Sinir hasarları nedeniyle yürüme yetisini kısmen kaybeden efsane isim, son dönemde koltuk değnekleriyle yürümeye başlamıştı. Peki, Hulk Hogan neden öldü?

HULK HOGAN NEDEN ÖLDÜ?

Gerçek ismi Terry Gene Bollea olan Hulk Hogan'ın, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 1980'lerden itibaren dünya genelinde tanınan bir figür haline gelen Hogan, sadece güreşseverlerin değil, geniş bir hayran kitlesinin de kalbinde yer edinmişti.

HULK HOGAN KİMDİR?

Amerikan profesyonel güreşinin ikonlaşmış ismi Hulk Hogan, "dünyanın en tanınan güreş yıldızı" olarak anılıyor. 1977 yılında profesyonel güreşe adım atan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu (WWF) bünyesine katılarak küresel çapta ün kazandı. Bu dönemde beş kez şampiyonluk unvanı kazanan Hogan, federasyon tarihinin en uzun ikinci şampiyonluk serisine imza attı. 1990 ve 1991 yıllarında üst üste Royal Rumble galibiyeti elde ederek bu başarıyı ilk kez gerçekleştiren güreşçi oldu.

RİNGLERDEN BEYAZ PERDEYE: OYUNCULUK KARİYERİ

Hogan, ring kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da boy gösterdi. 1982 yapımı Rocky 3 filminde kötü adam karakteriyle dikkat çeken oyuncu, daha sonra No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde rol aldı. Ayrıca üç farklı televizyon yapımında da yer alarak ekranlarda da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.