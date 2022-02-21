Hükümlülerle Kültürel Etkinlik

KOCAELİ (Bültenler) - Protokol kapsamında harekete geçen Kocaeli İl Halk Kütüphanesi, geçtiğimiz hafta Kandıra Açık Cezaevi'ndeki hükümlülere bir etkinlik gerçekleştirdi.

Psikolog ve Yasam Koçu Zeynep Doğanay'ın katılımıyla düzenlenen söyleşiye hükümlülerde büyük ilgi gösterdi. İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, yürütülen bu projeyle cezaevlerine ödünç kitap verme hizmetinin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. Öte yandan proje kapsamında bu yıl yine çeşitli konu ve konukların yer aldığı kültürel etkinlikler cezaevi yönetimi ile birlikte sürdürülerek devam edecek.

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