Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları projesi

Eski hükümlüye 22 koyun 1 koç verildi

KİLİS - Kilis'te, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları ve meslek edinme çalışmaları kapsamında, Türkiye İş Kurumu'dan hibe desteği alan eski hükümlüye 22 koyun ve 1 koç verilerek, hayvancılığa başlaması sağlandı.

Kilis'te cezaevinde bir müddet kaldıktan sonra denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen Ahmet Karacaoğlu'nun kendi işini kurmak için Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığına sunduğu proje kabul edilmesi sonucu 22 koyun ve 1 koç verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında, İŞKUR'a sunulan projesinin onaylanmasının ardından Ahmet Karacaoğlu aldığı damızlık 22 koyun ve 1 koç ile hayvancılık yapmaya başladı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu üyeleri Ahmet Karacaoğlu'nun Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyündeki ağılını ziyaret etti.

Başsavcı Durmuş, projenin diğer hükümlülere de örnek olmasını beklediklerini ifade ederek,"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulunun, 'Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında hazırlanan 2'nci projeyi hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu kapsamda eski hükümlümüz Ahmet Bey'in projesi onaylandı kendisine toplamda 23 hayvan verdik bunlardan 22'si damızlık koyun biri ise koç. Projenin takibi İŞKUR vasıtasıyla yapılmakta. Ahmet Bey koyunları 3 yıl boyunca satamayacak kesimini yapamayacak. Koyunlar herhangi bir ölüme karşı sigortalı olup, 3 yıl sonra hayvanlar tamamen Ahmet Bey'in olacaktır. Bu 3 yıllık süre içerisinde yavrular kendisine aittir. Bunun dışında değerlendirme aşamasında bekleyen 8 projemiz var. Her dosyayı kabul etmiyoruz. Başvuru sahibinin cinsel istismar ve vatanın bütünlüğüne yönelik suçlardan mahkum olmaması gerekiyor" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı ise proje kapsamında harcanan miktarın 25 bin 700 lira olduğunu eski hükümlülerin toplum hayatına kazandırılması kendi işlerine sahip olması açısından da örnek bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Proje kapsamında sözleşme imzalandıktan sona 22 koyun ve damızlık 1 koçu Ahmet Karacaoğlu'na verildi" dedi.

Eski hükümlü Ahmet Karacaoğlu' da kendisine sağlanan imkan sayesinde cezaevine girmeden önce yaptığı hayvancılığa yeniden başladığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "22 koyun ve 1 koç aldım. Hayvancılığa başladım. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA