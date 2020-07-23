Hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri uzatıldı Adalet Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) iznine gönderilen hükümlülerin izin sürelerinin, 31 Temmuz 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) iznine gönderilen hükümlülerin izin sürelerinin, 31 Temmuz 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un geçici 9. maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin, 14 Nisan 2020 itibarıyla 31 Mayıs 2020'ye kadar Kovid-19 iznine gönderildiği anımsatıldı.

31 Mayıs'ta sona eren Kovid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının, "salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebiyle Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği" şeklindeki önerisi üzerine izin sürelerinin 31 Mayıs 2020'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Kovid-19 iznine ilişkin sürelerin 31 Temmuz 2020'de sona erecek olması dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22 Temmuz 2020 tarihli yazısı ile Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin ilgili kanun geçici maddesi uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA