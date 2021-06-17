Hükümlülerin iletişimiyle ilgili hükümler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı hakkında Kanun Teklifi kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hükümlülerin iletişimiyle ilgili hükümler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı hakkında Kanun Teklifi kabul edildi

Hükümlülerin iletişimiyle ilgili hükümler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı hakkında Kanun Teklifi kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hükümlülerin iletişimiyle ilgili hükümler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Hükümlülerin iletişimiyle ilgili hükümler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklif ile, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususlarında görev ve yetkilidir.

Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle gerekli teknik alt yapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecekler. Bu iletilerin alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir.

Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olma suçları ile örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlardan mahkum veya tehlikeli halde ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telegraf kaydedilebilecek veya saklanabilecek. Bu tür hükümlülerin yapacağı görüşmeler kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek veya kaydedilebilecek.

'İnfazına başlanmış olsa bile toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, on beş yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babasının ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması nedeniyle çocuğun on beş yaşını doldurmasına kadar ceza infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir' hükmü AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının önerisiyle teklif metninden çıkarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Şeyma Subaşı Özge Özpirinçci
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hükümlülerin iletişimiyle ilgili hükümler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı hakkında Kanun Teklifi kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 00:34:05. #1.13#

title