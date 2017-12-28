Hükümlülerin El Emeği Ürünler Satışa Sunuldu

Türkiye genelindeki cezaevlerindeki hükümlülerin ürettiği ürünlerin sunulacağı mağaza, Samsun'da açıldı.



Çeşitli kentlerdeki 18 ceza infaz kurumunda hükümlülerin ürettiği et ve süt ürünleri, deri mont ve çanta, gömlek, temizlik malzemeleri, çini, baharat, hediyelik eşya, el yapımı ahşap oyma ve bakır kaplamadan oluşan 181 parça ürün, Adalet Bakanlığınca Samsun'da yaptırılan mağazada raflardaki yerini aldı.



Vali Osman Kaymak, adliye binasındaki mağazanın açılış töreninde, emeği geçenlere teşekkür etti.



Kendisinin de hukuk fakültesi mezunu olduğunu belirten Kaymak, "Bize fakültede şunu öğretirlerdi. Cezaevlerinde asıl olan kişinin cezalandırılması değil, topluma kazandırılması, eğitilmesidir. Açık cezaevleri iş yurtlarımız bu çerçevede hizmet veriyor. İnsanlarımız bu süreçte kendilerini muhakeme etme ve topluma faydalı olma fırsatı buluyor." dedi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri amacıyla çeşitli iş kollarında istihdam edildiklerini vurgulayarak, bu sayede üreterek topluma yararlı hale geldiklerini söyledi.



Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 50 bin hükümlü ve tutuklunun çalıştırılarak mesleki eğitim aldığına dikkati çeken Yavuz, Türkiye genelinde halka açık 40 satış mağazasının hizmet verdiğini kaydetti.



AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ise öğrenci yurtlarındaki mobilyaların hükümlüler tarafından yapıldığını ifade etti.



Konuşmaların ardından mağazanın açılışı yapıldı.



Açılış törenine, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Merih Dinçer, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz katıldı.