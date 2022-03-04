Hükümlülerin çalıştığı Kars'taki besi çiftliğine Kafkas Üniversitesi akademik destek verecek

KARS (AA) - Adalet Bakanlığının Kars'taki modern Besi Çiftliği ve Entegre Et Tesisi için Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) iş birliği yaptı.

Faaliyete giren ancak henüz resmi açılışı yapılmayan tesise akademik destek sunulması ve hükümlülerin sosyalleşmesi için Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ile Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, üniversitenin Senato Toplantı Salonu'nda iş birliği protokolü imzaladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ile kurum personelinin kişisel gelişimine ve sosyal uyumuna yardım etmeye yönelik uzmanlar tarafından eğitsel, sosyal, kültürel, sportif, proje, mesleki kurslar gibi faaliyetler düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlüler ile kurum personelinin milli, manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak tutuklu ve hükümlülerin yeniden suç işlemelerini önlemek istediklerini ifade eden Aygün, şöyle konuştu:

"Amacımız, üniversiteyi, öğrencileri ve öğretim görevlilerini, toplumun özel politika ve pozitif ayrımcılık gerektiren, dezavantajlı bir kesimi olan hükümlü/tutuklularla bütünleştirerek toplumsal dayanışmayı sağlamaktır. Ceza infaz kurumunun kurumsal bilgi altyapısını ve idari kabiliyetlerini geliştirmek, personelin mesleki becerilerini ve kişisel gelişimini desteklemek suretiyle ceza infaz kurumlarında sürdürülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin amacına uygun olarak tasarlanması, etkin bir şekilde uygulanması ve sonuçlarının bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesini sağlamak, bu yolla modern infaz ideallerinin gerçekleştirilmesine katkı sunmaktır."

"Üniversite öğrencilerinin saha çalışmasına da katkı sağlanacak"

Kurum bünyesindeki tesisin kısmen faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Aygün, şunları kaydetti:

"Resmi açılışı da inşallah bu yıl içerisinde gerçekleştirilecektir. İş birliği, ülkemiz açısından sayılı fakülteler arasında yer alan Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin teknik ve bilimsel alanlardaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak, hayvancılığın açık ceza infaz kurumunda sürdürülebilir olması bakımından faydalı olacaktır. Aynı zamanda da üniversite öğrencileri açısından saha çalışması anlamında katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

Rektör Kapu da kentteki kurumlarla iş birliği ve iletişim halinde olduklarını anlattı.

Yaptıkları iş birliğinin öneminden bahseden Kapu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Veteriner Fakültemiz işin et entegre tesisi ve buna bağlı süreçlerde kendi uzmanlık bilgisini oraya tahsis edecek, aynı zamanda bizim de eğitim, öğretim faaliyetleri içerisinde olan kendi öğrencilerimiz uygulama alanları bulmuş olacaklar. Eğitim Fakültesi bağlamında da açık veya kapalı cezaevinde bulunan ve dezavantajlı konumunda olan mahkumların kişisel gelişimleri, daha sonraki sosyal hayata uyumları noktasında uzmanlarımız, kurumumuz eğitim-öğretim destekleyici faaliyetler bağlamında elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. İnşallah faydalı sonuçlar elde etmiş oluruz. Her iki kurum için de hayırlı olsun diliyorum."