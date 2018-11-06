Hükümlülere Yönelik Proje!

Gaziantep Valiliğinin destekleri ile SODES kapsamındaGaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Bir Motif Bir İnsan " isimli projenin kapanış töreni Gaziantep Üniversitesinin Mavera Kongre ve Kültür Merkezinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi YILMAZ, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa YALÇIN, Gaziantep Üniversitesi RektörüProf. Dr. Ali GÜR, Rektör Yardımcısı Metin BEDİR, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail KARATAŞ, Cumhuriyet Savcısı Umut MERMİ, Daire Müdürleri, kamuya yararlı dernek, vakıf ve odaların başkan ve temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Suç işlemiş kişilerin, cezalarını tamamladıktan sonra hayatını kendi kazanan, verimli, üretken, yasalara saygılı bir birey olarak yeniden topluma kazandırılması, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ana hedefi olduğundan, bu hedefe giden yolda başarıyı daha da arttırma amacı güden bu proje ile; Kilim İşlemeciliği eğitiminde 15, Sedef İşlemeciliği eğitiminde 15, Basketbol kursunda 20 ve Voleybol kursunda 20 olmak üzere toplam 70 yükümlüye verimli, eğitici ve eğlenceli bir ortam yaratılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Turkuaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen projenin kapanış programında yaptığı konuşmada, Türk hukuk sistemine denetimli serbestlik hükümlerinin 2005 yılında kazandırıldığını hatırlattı. Bu sistemin başlarında tereddütler yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Ancak aradan geçen 13 yılda gördük ki gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Bizler insanların salt cezalandırmayla toplum için faydalı olabileceğine artık inanmıyoruz. Elbette yargılama, cezalandırma bir yöntem, bir sistemdir ancak bizler için önemli olan topluma yeniden kazandırılması, toplum için faydalı olmalarıdır. Özellikle de aileleriyle yeniden arkadaşlarımızın toplum içinde var olmalarıdır. Bu süreçte bugüne kadar gerçekten Türkiye çapında çok güzel çalışmalar yapıldı. Bir çok ilde uygulanan bu güzel model Gaziantep'te de uygulandı ve başarıyla sonuçlandı." diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversitelerin sadece bilim üretip yayan kuruluşlar olmadığını belirterek, şunları aktardı: "Üniversitelerin aynı zamanda toplumda yönlendirme, doğru algıyı üretme, topluma faydalı olma ve topluma dokunma sorumluluğu da vardır. İşte bu yüzden GAÜN olarak biz topluma dokunuyoruz. Biz 81 milyon insanıyla bir ferdini bile feda etmeyecek toplumuz. Dolayısıyla kader mahkumu da olsa, suç işlemiş de olsa biz öncelikli olarak insan olarak bakıyoruz ve onların tekrar topluma kazandırılması ve sosyal rehabilitasyon amaçlı olarak da onlara her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.Proje kapanış konuşmalarının ardından Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan BEYDOĞAN'nın proje sunumu yapıldı, belge ve plaket takdim edilerek sergi gezildi.