Hükümlülerden sağlık çalışanlarına 5 milyon maske

Türkiye bütün kurumlarıyla korona virüsle etkin mücadeleyi sürdürürken, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tam kapasite çalışan Adalet Bakanlığına bağlı işyurtlarında Nisan ayında yaklaşık 5 milyon maske üretildi.

Türkiye bütün kurumlarıyla korona virüsle etkin mücadeleyi sürdürürken, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tam kapasite çalışan Adalet Bakanlığına bağlı işyurtlarında Nisan ayında yaklaşık 5 milyon maske üretildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı doğrultusunda üretim planını değiştiren İşyurtları Kurumu, sağlık çalışanları için hastane tekstil ürünleri imal ederek korona virüsle mücadeleye önemli destek veriyor. Bu kapsamda işyurtları atölyelerinde hükümlüler tarafından maskeden tuluma, ameliyat önlüğünden gözlüğe, dezenfektandan kolonyaya 80 çeşit ürün imal ediliyor. Korona virüsle mücadelenin başladığı ilk günden itibaren düzenli olarak sağlık malzemesi üreten İşyurtları Kurumu, Nisan ayında 4 milyon 742 bin maske, 523 bin tulum, 675 bin spanç ve 451 bin hijyen gözlüğü imal etti.

Hükümlüler Nisan ayında 60 ton limon kolonyası üretti

Ayrıca hijyen ve temizlik malzemesi üretimi kapasitesini de artıran İşyurtları Kurumu, son bir ay içerisinde 60 ton kolonya, 390 ton sıvı el sabunu, 249 ton sıvı bulaşık deterjanı, 258 ton yüzey temizleyici, 39 ton cam temizleyici, 348 ton çamaşır suyu, 86 ton yağ çözücü, 5 ton oda spreyi üretimi gerçekleştirdi. Toplamda Nisan ayında bin 330 tonun üzerinde temizlik malzemesi üretilerek hükümlüler eliyle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA