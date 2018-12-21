Hükümlülerden Öğrencileri Sevindiren Yardım

İstanbul'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin yaptığı el emeği süveter, atkı ve bereler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki köy okulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezim Her Yerde-İyilik Ağacı" projesi kapsamında, Doğubayazıt Gençlik Merkezi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, köy okullarında okuyan öğrenciler için giyim yardımı kampanyası başlattı.

Kampanyaya İstanbul'dan destek veren ve denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak tahliye edilen hükümlüler, kendi ürettikleri süveter, atkı ve bereleri Doğubayazıt'a gönderdi.



Yardımları teslim alan Doğubayazıt Gençlik Merkezi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, gönüllü gençlerle ilk olarak Karaburun ve Karaca köyleri ile Ortanca mezrasındaki okulları ziyaret etti.



Mahkumlar tarafından gönderilen yardımların bir kısmı söz konusu köylerde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.



İlçeye bağlı diğer köy okullarında da devam eden kampanya ile 250 öğrenci kışın rahat edecek.

Kaynak: AA