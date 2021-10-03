AYDIN (Habermetre) - HÜKÜMLÜLER TROPİKAL EJDER MEYVESİ YETİŞTİRİYOR

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler, geçen yıl diktikleri tropikal ejder meyvesi (pitaya) bitkisinin meyvelerini bu yıl ilk kez topladı. Zor ve hassas bakım şartları gerektiren ejder meyvesi üretiminin arttırılması, tahliye olan hükümlüler için iş kolu haline getirilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce tutuklu ve hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve sosyal hayata adapte olmaları amacıyla ceza infaz kurumlarında çeşitli kurslar açılıyor. Tarım, tekstil, gıda gibi birçok alanda eğitimler alan hükümlü ve tutuklular kurumdan tahliye olduktan sonra eğitim aldıkları alanlarla ilgili sektörde çalışma veya çeşitli hibelerden yararlanarak kendi işini kurma imkanı buluyor.

BİN EJDER MEYVESİ FİDANI GEÇEN YIL TOPRAKLA BULUŞTU

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da bu kapsamda Aydın Valiliği ile ortak çalışmalar yürüterek Efeler Diyarında Pitaya Projesi başlatıldı. Proje kapsamında bir yıl önce tarım faaliyetleri eğitimine katılan hükümlüler tarafından geçen yıl bin ejder meyvesi fidanı, bin metrekarelik serada toprakla buluşturuldu. Ziraat mühendislerinin de destek verdiği proje kapsamında hassas bakım isteyen bitkiler hükümlüler tarafından özenle yetiştirildi. Proje kapsamında üretimin arttırılması hedefleniyor.

Orta ve Güney Amerika'da yaygın yetiştirilen Türkiye'de ise 2014 yılında ilk kez dikilen ve yüksek gelir imkanı sağlayan bitkinin yetiştiriciliği, tahliye olacak hükümlüler için de iş kapısı olacak.

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