Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
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Adıyaman

Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı Ceza infaz kurumundan otobüslerle alınan hükümlüler çarşı merkezinde ailelerine teslim edildi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki...

15.04.2020 04:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 04:25
Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Ceza infaz kurumundan otobüslerle alınan hükümlüler çarşı merkezinde ailelerine teslim edildi

ADIYAMAN - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin tahliyeleri otobüslerle yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 gün süren görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğü giren yeni infaz düzenlemesinin hemen ardından tahliyeler başladı.

Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Adıyaman'da ise bu sayının 332 olacağı öğrenildi. Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 719 kişinin tamamı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. İzin bitiminde ise bu kişilerden 332'sinin tahliye işleminin gerçekleşeceği, 387 kişinin ise hükümlü olarak cezasını çekmeye devam edeceği bildirildi.

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumuna çıkan bütün cadde ve sokaklar polisler tarafından kapatıldı. Barikatlarla kapatılan yola hiçbir araç ve hükümlü yakını bırakılmadı. Ceza infaz kurumuna giren halk otobüslerine 'sosyal mesafe' kuralına göre az sayıda hükümlü bindirildi. Hükümlülerden Adıyamanlı olanlar otobüslerle Sümer Meydanı, Valilik önü veya Demokrasi Parkı'nda indirilerek burada aileleri tarafından özel araçlarla alınarak evlerine doğru ayrıldı. Adıyamanlı olmayan hükümlülerin ise yine aynı şekilde otobüslerle memleketlerine bırakılacağı öğrenildi.

Hükümlüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye minnettar olduklarını dile getirerek, özgür olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Hükümlü yakınları ise, meclisten yasanın geçmesini sağlayan milletvekilleri ile devletin yetkililerine teşekkür etti.

Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Kaynak: İHA

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