Hükümlüler okulları eğitime hazırlıyor

28.08.2019 11:28

İzmir'de, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, aldıkları eğitimlerin ardından yaz tatilinde kentteki okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini gerçekleştiriyor.

Derslik başına düşen öğrenci ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaşan İzmir'de, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi hummalı çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, eğitim ve öğretim sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kentteki 30 okulda boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik İzmir İl Müdürü Murat Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 30 bin hükümlünün denetim ve takibini yaptıklarını belirtti.

Söz konusu hükümlülerden 950'sinin kamu hizmeti cezası bulunduğunu aktaran Kalkan, bu sayede 127 kuruma hizmet verdiklerini ifade etti.

"Yaz tatili boyunca 30 okulumuzu boyadık"

Murat Kalkan, yaz döneminde de okulların boya ve onarımını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada hem boyacılık eğitimi veriliyor hem de okulların boyama işlemi gerçekleştiriliyor. Yaz tatili boyunca 30 okulumuzu boyadık. Yine yaz tatilinde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Tamamen öğrencilerimizin temiz bir şekilde okullara başlamasını sağlayacağız. Yani hem eğitim veriyoruz burada hem de okulların boya işlemlerini gerçekleştiriyoruz ki yaptıklarımız bunlarla da sınırlı değil. Şu anda 300'ün üzerinde park ve bahçelerin temizliği belediyelerle iş birliği içerisinde yine hükümlülerimiz tarafından yapılmakta. Her yıl da ortalama 30 bin ağaç dikip 420 bin tane de ağacın bakımını yapmaktayız."

Söz konusu hükümlülerin bu sayede meslek sahibi olduğunu vurgulayan Kalkan, "Biz okullarımızda aynı zamanda kurs da açıyoruz. Halk eğitim müdürlükleri ve İŞKUR ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız buradaki eğitimlerini tamamladıklarında da aynı zamanda boyacılık sertifikasına da sahip olacaklar." dedi.

"Meslek sahibi oluyorlar"

Hükümlülere kurs veren inşaat öğretmeni Erhan Güllü ise iki yıldır bu faaliyetlerin yürütüldüğünü dile getirerek bu sayede ülke ekonomisine önemli katkı sunduklarına dikkati çekti.

Kursların ardından hükümlülerin meslek sahibi olabildiğini ifade eden Güllü, şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki yıldır yaz tatillerinde denetimli serbestlikten yararlanan arkadaşlarımızla beraber okulların boya, seramik, çatı da dahil gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Okulun iç ve dış cephe ile diğer bakım onarımlarını yaptık. Ortalama 2-3 gün içerisinde bir okulun işlemlerini bitiriyoruz. Bu ekiplerle beraber okulların bütün ihtiyaçlarını gidermekteyiz. Böylelikle devlete bir aylık sürede yaklaşık 100 bin lira civarında katma değer sağlamaktayız. Hükümlüler bu sayede meslek sahibi oluyorlar aynı zamanda. Şu anda bile mesela ufak tefek işler almaya başladılar. Bazen teklif geliyor. Cumartesi, pazar günleri çalışıp para kazanabiliyorlar."

Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Selçuk Zeyrek de kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Böylesine potansiyel bir iş gücünün kamu yararına kullanılıp artı değer elde edildiği için özellikle okulumuzun yeni eğitim öğretim yılına daha güzel, daha temiz, çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim almalarına vesile oldukları için emeği geçenlere, çalışanlara herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uygulama gerçekten." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA