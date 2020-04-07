Hükümlüler günde 800 maske imal ediyor
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımı için günde 800 maske imal ediyor.
07.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:11
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımı için günde 800 maske imal ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önemli ihtiyaç haline gelen maske imalatına, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler de katkı sağlıyor.
Kurumdaki 6 hükümlü, oluşturulan atölyede günde 800 maske imal ediyor.
Üretilen maskeler etüv cihazında sterilize edildikten sonra, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımına sunulmak üzere paketleniyor.
Kaynak: AA