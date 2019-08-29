Hükümlüler farkındalık oluşturmak için çevreyi temizledi

29.08.2019 18:21

Kars'ta aynı proje dolayısıyla bir araya gelen hükümüler, tarihi Kars Kalesi eteklerinde ve Evliya Camisi çevresinde temizlik gerçekleştirdi.

Evliya Camisi etrafındaki çevre temizliğine Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve bazı protokol üyeleri katıldı.

Başsavcı Soner Aygün, burada yaptığı konuşmada, ortak yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, çevre temizliğinin sağlanması amacıyla başlatılan projeyle yeşil alanlar, mesire alanları ve uygun görülen yerlerde temizlik yapılacağını ifade etti.

Kars'ta, 40 kişilik kamuya yararlı işte çalışan hükümlüler ve personelle temizlik faaliyetleri başlattıklarını anlatan Aygün, katılımcılara teşekkür etti.

Katılımcılar, konuşmaların arından çevre temizliği yaptı.

Kaynak: AA