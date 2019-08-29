Hükümlüler farkındalık oluşturmak için çevreyi temizledi - ERZİNCAN/

29.08.2019 17:02

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Erzurum, Kars, Erzincan ve Tunceli'de yükümlüler, farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi ve turistik alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Erzurum'da, proje kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce organize edilen programda, denetimli serbestlikten faydalanan 40 hükümlü kent genelinde Abdurrahmangazi Mesire alanı, 15 Temmuz park ve piknik alanı, Olimpiyat Parkı ve piknik alanları, Karskapı Şehitliği, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Yanık Dere Şehitliği ve Çifte Minareli Medrese içerisinde çevreye atılan çöpleri temizledi.

Programda, Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mehmet Ofluoğlu da yeşil önlük giyerek temizlik çalışması yaptı.

Vali Memiş, program sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda ortalama 1 milyon turistin ziyaret ettiği bölgede temizlik anlayışı içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Daha temiz turistik bölge istediğini anlatan Memiş, "Bu konu belediyelerimizin görevi olan bir alan. Bunu mutlaka iyi seviyeye getireceğiz. Bu konuda Cumhuriyet Başsavcımıza teşekkür ediyorum. Denetimli Serbestlik yasası kapsamında bu kardeşlerimiz bu konuda bize yardımcı oluyor. Ben ilin valisi olarak yerde gördüğüm çöpü alan biriyim. Hepimizin bu duyarlılıkta olması lazım." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Bölükbaşı ise Erzurum Denetimlik Serbestlik Şube Müdürlüğü olarak yılda yaklaşık 5 bin 500 hükümlüye hizmet verdiklerini söyledi.

Hükümlülerin topluma kazandırılmalarına, toplumda daha iyi birey olmalarına ve kişisel gelişimlerine faydalı olacak faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Bölükbaşı, "Bu anlamda yaklaşık 3 gündür Erzurum'da çeşitli yerlerde temizlik faaliyeti içerisine giriyoruz. Hükümlü arkadaşlarımız canı gönülden bu faaliyetlere destek oluyorlar. Kamu kurumlarımızın bu arkadaşlarımızı kurumlarında yardımcı hizmetlerde katkı sağlamak suretiyle kabul ettikleri takdirde onlara faydalı olacaklarına, onların topluma kazandırılmalarına destek olacaklarını bilmek istiyoruz. Bu anlamda da desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kars

Kars'ta aynı proje dolayısıyla bir araya gelen hükümüler, tarihi Kars Kalesi eteklerinde ve Evliya Camisi çevresinde temizlik gerçekleştirdi.

Evliya Camisi etrafındaki çevre temizliğine Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve bazı protokol üyeleri katıldı.

Başsavcı Soner Aygün, burada yaptığı konuşmada, ortak yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, çevre temizliğinin sağlanması amacıyla başlatılan projeyle yeşil alanlar, mesire alanları ve uygun görülen yerlerde temizlik yapılacağını ifade etti.

Kars'ta, 40 kişilik kamuya yararlı işte çalışan hükümlüler ve personelle temizlik faaliyetleri başlattıklarını anlatan Aygün, katılımcılara teşekkür etti.

Katılımcılar, konuşmaların arından çevre temizliği yaptı.

Erzincan

Erzincan'da da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Ekşisu Mesire alanında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Kars Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Samsa, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Selçuk Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş ve denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına çalışma cezası alan 40 yükümlü katıldı.

Başsavcı Vekili Samsa, burada yaptığı açıklamada, sağlıklı bir çevrenin bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşul teşkil ettiğini belirterek, bunun ancak temiz bir çevreyle mümkün olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından Aydın ve beraberindekiler mesire alanında çevre temizliği yaptı.

Tunceli

Tunceli'de de aynı proje çerçevesinde buluşan hükümlüler ve beraberlerindeki Tunceli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaklaşık 50 bin metrekarelik piknik alanı, yeşil alan ve mesire yerlerini temizledi.

Tunceli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce organize edilen ve Tunceli Valiliği, Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 93. Şube Müdürlüğü ve Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün araç gereç ve personel desteği sunduğu etkinlikte, 15'i hükümlü olmak üzere 40 kişi görev aldı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'na giden katılımcılar, Anafatma mevkisinden itibaren Munzur Çayı kıyısında belirledikleri piknik alanı, yeşil alan ve mesire yerlerinde çevre temizliği yaptı.

Yaklaşık 6 saat süren etkinlikte toplanan çöpler, araçlarla geri dönüşüme kazandırılmak üzere katı atık toplama tesisine gönderildi.

Kaynak: AA