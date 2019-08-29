Hükümlüler çevre temizliği yaptı

29.08.2019 16:08

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Sivas'ta denetimli serbestlikten faydalanan 27 hükümlü, Orman Fidanlık Müdürlüğü Mesire Alanı'nda çevreye atılan plastik ve cam şişe ile çevrede oluşan diğer atıkları temizledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Denetim Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır ile diğer yetkililer katıldı.

Hükümlülerle bir süre sohbet eden Ayhan, daha sonra tırpanı eline alarak çevre temizliğine yardım etti.



Toplumsal farkındalık ve çevre bilinci oluşturulması açısından projenin çok önemli olduğunu belirten Ayhan, "Türkiye'de 81 ilde aynı anda etkinlik yapılmakta. Burada birçok maksat var. Birincisi suça karışan vatandaşları toplumsal entegrasyonunu sağlamak açısından önem arz etmektedir. Bu vatandaşlarımızın herhangi bir yeteneği ve tecrübesi varsa bunun kamuya aktarılması açısından ehemmiyet arz etmektedir. Bunların hepsi birlikteliğin ürünü. Bakanlıklarımıza, taşradaki temsilciliklerine ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şehrin daha temiz olması, hem de cezaya mahkum olanların topluma kazandırılması açısından çok önemli bir projeyi yerinde gördüklerini belirtti. Bilgin, parklarda, yeşil alanlarda ihtiyaç olursa destek alarak proje içerisinde olmak istediklerini aktardı.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da Sivas'ta kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma hükümlülüğü bulunan 126 kişinin bulunduğunu ifade etti.

Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi öncesi 4 okulda temizlik, tadilat ve bakım çalışması yaptıklarını aktaran Uğurlu, şunları kaydetti:

"Okulların yanı sıra mezarlıklarda ve kamuya açık alanda vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullandığı park ve bahçelerin temizlik ve bakımları da yapılmakta ve çalışmalarımız yıl boyu devam edecek. Kapalı ve açık ceza evlerinin yanı sıra denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işlerde çalışan hükümlülerimiz üretiyor, çalışıyor. Toplumumuza ve kendilerine değer katıyorlar."

Kaynak: AA