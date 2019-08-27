27.08.2019 17:38

Hükümlüler çevre temizliği yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce organize edilen proje kapsamında 8 hükümlü sahilde çevre temizliği yaptı.

Gazipaşa Belediyesi ile Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan 8 hükümlü Koru Mahallesi doğal havuzlar bölgesinde çevreye atılan plastik şişe, cam kırıkları ve tenekelerden oluşan çöpleri temizledi. Programa Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcılığı Alanya Denetimli Serbestlik Müdürü Yılmaz Örs de katıldı.

Başkan Mehmet Ali Yılmaz, Temiz çevre, temiz toplum her yönüyle çok önemlidir. Amacımız toplumda bir farkındalık yaratmak, çevre bilincini yerleştirmek ve bizden sonraki nesillere güzel bir çevre bırakmak dedi.

Yılmaz Örs de Bugün Gazipaşa ilçesinde temizlik faaliyetine katıldık. Amacımız toplum içerisinde faydalı olabilmek için çaba göstermektir. Burada 8 arkadaşımız görevli olarak bulunmakta. Toplu olarak çalışmanın faydalı olacağını göstermek için burada bulunduk diye konuştu.

Kaynak: DHA