Hükümlüler 16 bin dönüm alanda tarımsal üretime katkı sağlıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde aldıkları eğitimlerle çiftçilik öğrenen hükümlüler; aralarında Akşehir'in de bulunduğu birçok il ve ilçedeki 92 açık ceza infaz kurumunda tahıl, yem ve süs bitkileri, baklagil, meyve, sebze yetiştiriciliği ile seracılık alanlarında üretim yapıyorlar.

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesindeki tesis, atölye ve benzeri ünitelerde hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, var olan mesleklerini geliştirmek, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu, birçok alanda mesleki kurs ve eğitimler veriyor.

Tarımsal alanda da faaliyet gösteren kurum bünyesinde, 92 açık ceza infaz kurumunda toplam 16 bin dönüm alanda, tarımsal yerli üretim gerçekleştiriliyor. Alanında uzman kişilerce yetkili kurumlar tarafından eğitime tabi tutulan ve iyi tarım uygulamaları ile seracılık ve tarım ekipmanlarının kullanımı konularında eğitim ve kurs alarak 'sertifikalı çiftçi' olan hükümlüler; toplam tarım alanı 35 bin 700 dönüm olan bu ceza infaz kurumlarında, 16 bin 500 dönüm ekilebilir alanda üretim yapıyorlar. Ayrıca değişik birçok açık ceza infaz kurumunda de toplam 133 dönüm alanda seracılık faaliyetleri yapılıyor.

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre; bu sayede kurumların ihtiyacı olan ürünler yetiştirilirken, hükümlülerin meslek edinmeleri de sağlanıyor. Toprakla buluşan hükümlüler, üretim yapıp çalışarak topluma kazandırılıyor. Ekonomiye katkı sağlayan hükümlüler, aynı zamanda ceza infaz kurumlarından meslek edinmiş halde tahliye oluyorlar. Akşehir'de bulunan Açık Cezaevi'nde de domates, biber, patlıcan, patates, nohut, arpa ve buğday gibi sebze ve tahıl üretimi gerçekleştiriliyor. Ayşe Okan

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