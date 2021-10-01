Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor - Haberler
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Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranının yüzde 91, ikinci doz aşı yaptıranların oranının yüzde 80 olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranının yüzde 91, ikinci doz aşı yaptıranların oranının yüzde 80 olduğunu açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kovid-19 sürecinde cezaevlerinde alınan tedbirler ve yapılanlara ilişkin bilgi verildi.

Hükümlü ve tutukluların belirlenen sayıdaki ziyaretçileriyle görüşmelerinin sağlandığı aktarılan açıklamada, "2021 yılı ekim ayında hükümlü ve tutuklulara her defasında 2 yakını ile 2 kez ziyaret yaptırılması kararı alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, salgın öncesinde 10 dakika olan telefonla görüşmesi süresinin de 20 dakikaya yükseltildiği hatırlatıldı.

Cezaevlerinde Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aşıların yapılmasına devam edildiği bildirilen açıklamada, "2021 yılı ekim ayı itibarıyla ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 91, ikinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 80'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin ise 30 Eylül 2021'den itibaren 2 ay süreyle daha uzatılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

369 ceza infaz kurumundan 115'inde pozitif vakanın bulunduğu kaydedilen açıklamada, 851 kişide Kovid-19'un tespit edildiği, hastanede tedavi altına alınan 70 hükümlü ve tutukludan birinin yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Tedavilerine cezaevinde devam edilen 781 hükümlü ve tutuklunun ise herhangi bir semptomunun bulunmadığı bildirilen açıklamada, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınından etkilenen hükümlü/tutukluların yakınlarına, sağlık durumları ile ilgili bilgilendirme Sağlık Bakanlığı ve ceza infaz kurumları müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Yine Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre, Kovid-19 salgınının ülkemizde etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana hayatlarını kaybeden 27 hükümlü/tutuklunun kronik rahatsızlıkları nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri, 18 hükümlünün Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile vefat ettiği tespit edilmiştir."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor - Haberler
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