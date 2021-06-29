Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor
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Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor

Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların aşılanmasının devam ettiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların aşılanmasının devam ettiğini bildirdi.

CTE'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ulusal aşı programı kapsamında çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Diğer vatandaşlarda olduğu gibi, ceza infaz kurumlarında bulunan ve aşı olmayı kabul eden, belirlenen yaş aralıklarında olan tüm hükümlü ve tutuklular ile risk grubunda değerlendirilen kronik hastalığı bulunan hükümlü ve tutuklulara aşıları yaptırılmıştır. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı öncelik sırası doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aşılar yapılmaya devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Hükümlü ve tutukluların toplam Kovid-19 vaka sayısı 372"

Koronavirüs salgınından etkilenen hükümlü ve tutukluların yakınlarına, sağlık durumları ile ilgili bilgilendirmenin, Sağlık Bakanlığı ve ceza infaz kurumları müdürlükleri tarafından düzenli yapıldığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu bilgisi verildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu, CTE, il pandemi kurulları ve cumhuriyet başsavcılıklarınca iş birliği içerisinde, insan sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkı için alınan tedbirlerin hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu an itibarıyla 369 ceza infaz kurumumuzdan 59'unda pozitif vaka bulunmaktadır. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre, bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan toplam Kovid-19 vaka sayısı 372'dir. Bu hükümlü ve tutuklulardan 46'sının Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak tedavilerine devam edilmektedir. Yoğun bakımda ve entübe durumda olan hükümlü ve tutuklu bulunmamaktadır. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen diğer 326 hükümlü ve tutuklunun ise Kovid-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup, genel sağlık durumları iyidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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