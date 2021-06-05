Hükümlü ve tutuklular, çevre dostu uygulamalarla topluma kazandırılıyor
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Hükümlü ve tutuklular, çevre dostu uygulamalarla topluma kazandırılıyor

Hükümlü ve tutuklular, çevre dostu uygulamalarla topluma kazandırılıyor
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığınca ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerinin, topluma kazandırılması ve çevre bilincinin gelişmesini sağlamak amacıyla çevre dostu projeler yürütülüyor.

Adalet Bakanlığınca ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerinin, topluma kazandırılması ve çevre bilincinin gelişmesini sağlamak amacıyla çevre dostu projeler yürütülüyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hükümlüler, "kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü" kapsamında, daha yeşil bir Türkiye için ülkenin pek çok noktasında ağaç dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği gibi hizmetlerle cezalarını tamamlıyor.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin topluma kazandırılmaları faaliyetleri arasında ise ağaç dikimi ve bakımı faaliyetleri ile hatıra ormanları oluşturulması bulunuyor.

Adalet Bakanlığınca yürütülen "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında 2017'den bu yana denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinatörlüğünde toplam 90 bin 578 yükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 1 milyon 790 bin fidan dikildi ve 4 milyon 820 bin ağaca bakım yapıldı.

Ayrıca, yine aynı tarihler arasında 397 "Adalet Ormanı" oluşturuldu ve bu alanlara 24 bin 506 hükümlünün katılımıyla 796 bin 213 fidan dikildi.

Öte yandan, dikimi ve bakımı yapılan ağaç türü, sayısının takip ve koordinasyonunun yapılması amacıyla ceza infaz kurumu çalışanları tarafından yeni bir yazılım geliştirildi. Ağaçlandırma faaliyetlerinin takibini sağlayan yazılımın Türkiye'de bir ilk olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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