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Hükümlü şahıs, bekçilerin kimlik kontrolü ile yakalandı

Hükümlü şahıs, bekçilerin kimlik kontrolü ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çeşitli suçlardan aranan hükümlü şahıs, bekçilerin yaptığı kimlik kontrolü ile yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çeşitli suçlardan aranan hükümlü şahıs, bekçilerin yaptığı kimlik kontrolü ile yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Elem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokak üzerinde devriye atan bekçiler durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan GBT kontrolünde, R.G. isimli şahsın çeşitli suçlardan hükümlü olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, doktor kontrolünden geçirilmesinin ardından polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

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