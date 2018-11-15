Hükümlü, Bafra Adliyesinden Firar Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde bir hükümlü, gündüzleri görevli olduğu adliye binasından firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Bafra T Tipi Cezaevinden saat 08.00 sıralarında adliye binasına getirilen hükümlü Muharrem E. (28), ortadan kayboldu. Adliye binasında yapılan aramalarda bulunamayan hükümlünün firar ettiği belirlendi. Firar eden hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hükümlünün gündüzleri adliye binasında görev yaptığı öğrenildi. - SAMSUN