Hükümler Ashab-ı Kehf'te temizlik çalışması yaptı

Hükümler Ashab-ı Kehf'te temizlik çalışması yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Ashab-ı Kehf Mağarası ve çevresindeki mesire alanında temizlik yaptı.

05.10.2019 17:40
Hükümler Ashab-ı Kehf'te temizlik çalışması yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Ashab-ı Kehf Mağarası ve çevresindeki mesire alanında temizlik yaptı.

Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temizlik çalışması, hükümlülerin, toplumsal sorunlar konusunda duyarlılık kazanmalarına destek olma amacıyla gerçekleştirildi.

Hükümlüler, mağaranın yanı sıra çevredeki mesire alanında temizlik yaptı.

Kaynak: AA
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