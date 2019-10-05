Hükümler Ashab-ı Kehf'te temizlik çalışması yaptı
Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Ashab-ı Kehf Mağarası ve çevresindeki mesire alanında temizlik yaptı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Ashab-ı Kehf Mağarası ve çevresindeki mesire alanında temizlik yaptı.
Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temizlik çalışması, hükümlülerin, toplumsal sorunlar konusunda duyarlılık kazanmalarına destek olma amacıyla gerçekleştirildi.
Hükümlüler, mağaranın yanı sıra çevredeki mesire alanında temizlik yaptı.