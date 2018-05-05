Hükümetten Vergi Müjdeleri

Taşınmaz alım-satımlarından kadın istihdamına, yatırım ve üretimden ihracatın teşvikine kadar çeşitli alanlardaki vergi düzenlemeleri Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik katma değer vergisi (KDV) oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla birçok alanda vergi indirimi yapıldı.

Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararla gayrimenkul sektöründeki gelişmeler dikkate alınarak taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergiler 6 aylığına azaltıldı. Bu kapsamda yüzde 18 KDV oranına tabi konut teslimlerindeki oran 31 Ekim'e kadar uygulanmak üzere yüzde 8'e indirildi. Tapu harcı oranı da aynı dönemde yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü.

Kreş desteğinde vergi istisnası artırıldı

Kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen düzenleme çerçevesinde 7103 sayılı Kanun ile işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Kanun, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15'i kadar istisna sağlıyordu. Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran yüzde 50'ye çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi.

Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla firmaların üzerindeki finansman maliyetini azaltacak vergisel düzenleme de kararla hayata geçirildi. Buna göre, 7103 sayılı Kanun ile gelecek yıl sonuna kadar sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce imalat sanayisinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV'den istisna tutulurken, bunlara ilişkin iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkan tanındı.

Bakanlık açıklamasında, düzenlemeyle Türkiye'de imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatların, yurt içi imalatçılar gözetilerek rekabetçi bir ortam sağlanacak şekilde belirlendiği belirtildi. Böylece yurt içi üretimi teşvik edecek ve firmaların üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak bir düzenlemenin hayata geçirildiğinin altı çizildi.

Alkollü içeceklerde ÖTV eşitlendi

Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin (ÖTV) eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin düzenleme yapıldı.

Bakanlar Kurulu kararıyla yüksek alkollü içecekler arasındaki vergisel farklılık kaldırılarak Türkiye'nin bu konudaki taahhüdü yerine getirildi. Buna göre, yüksek alkollü içeceklerde asgari maktu vergi tutarı 184,3982 Türk lirası olarak uygulanacak.

AB'ye 2009 yılında yüksek alkollü içeceklerin ÖTV tutarlarının bu yıl itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmiş, bu kapsamda 2009, 2012 ve 2015 yıllarında bu ürünler arasındaki vergi farklılığı tedrici azaltılmıştı.