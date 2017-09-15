Hükümetten Küçük Ölçekli Balıkçılara Destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesine ilişkin, "Küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine 500 ila bin lira arasında destekleme ödemesi yapılmasını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi.



Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Denizlerde ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı teknesi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenleyen 'Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği' 13 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu Tebliğ ile geleneksel balıkçılık yöntemleri ile avcılık yapan 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine 500 ila bin lira arasında destekleme ödemesi yapılmasını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirdik. Ülkemiz balıkçılık filosunda, denizlerde ve iç sularımızda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 18 bin 494 adet balıkçı teknesi bulunuyor. Bu teknelerin yüzde 10'nunu gırgır ve trol diye tabir edilen endüstriyel balıkçılık faaliyetinde bulunan büyük balıkçı tekneleri, yüzde 90'lık kısmını ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, 10 metreden daha küçük boylardaki balıkçı tekneleri oluşturuyor. 1 Ocak 2017 tarihinde geçerli bir ruhsata sahip, iç sularda avcılık yapan tüm balıkçı teknesi sahipleri ile denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerini, tekne boyuna bağlı olarak destekleyeceğiz. Buna göre deniz ve iç su balıkçı teknelerinden 5 metrenin altındakilere 500 TL, 5 ila 7,99 metre arasındakilere 750 TL ve 8 ila 9,99 metre arasındaki deniz balıkçı tekneleri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı teknelerine bin TL destekleme ödemesi yapacağız" dedi.



Balıkçıların yaptıkları avcılığa ve sosyo ekonomik durumlarına ilişkin tebliğde yer alan formları doldurarak 3 Kasım 2017 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları halinde bu desteklerden faydalanabileceklerini kaydeden Bakan Fakıbaba, "Bu kapsamdaki ödemeleri 2017 yılı sonunda yapacağız. Başlattığımız bu uygulama ile geleneksel kıyı balıkçılarını ilk kez destekleme kapsamına almış olduk. Bu uygulamadan yaklaşık 16 bin balıkçı teknesi faydalanacak. Bu sayede deniz ve iç sulardaki nimeti bin bir zahmetle bizlere ulaştıran balıkçılarımızı sosyo-ekonomik durumları itibariyle kayıt altına alırken, ekonomik açıdan da desteklemiş olacağız. Diğer taraftan 10 metre ve üzeri balıkçı teknesi sahiplerine teknelerini av filolarından gönüllülük esasına göre çıkarmaları durumunda verdiğimiz destekleme ödemeleri devam edecek. Bu kapsamda yer alan balıkçılarımıza bugüne kadar 161 milyon TL ödeme yaptık. Ayrıca hükümetimiz tarafından da balıkçılara bugüne kadar 1 milyar 500 milyon TL'den fazla ÖTV'siz mazot desteği yapıldı. Balıkçılarımız, ÖTV'siz mazot desteği ile Ziraat Bankasının düşük faizli kredi uygulamalarından faydalanmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı. - ANKARA