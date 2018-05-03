Hükümetten Koruculara Müjde! Hem Kadro Hem de Zam Alacaklar

Yıllardır terörle mücadelenin vazgeçilmezleri olan köy korucularına Ankara'dan kadro müjdesi geliyor. Daha önce Bakanlar Kurulu'ndan İçişleri Bakanlığı'na yeni kadro için yetki verilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın da bu yetkiyi kullanarak seçimden hemen sonra 5 bin güvenlik korucusunu daha kadroya alacağı öğrenildi.

200 LİRA DA ZAM YAPILACAK

Ayrıca 50 bin korucunun maaşına da 200 lira civarında zam yapılması gündemde. Şu an en düşük korucu maaşının bin 590 lira olduğu belirtiliyor.