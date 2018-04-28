Hükümetten Gül'ün Açıklamalarına İlk Yorum
Adalet Bakan Gül, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı yaptığı açıklaması için, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakan Gül, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı yaptığı açıklaması için, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com