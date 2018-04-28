Hükümetten Gül'ün Açıklamalarına İlk Yorum

Adalet Bakan Gül, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı yaptığı açıklaması için, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.

Hükümetten Gül'ün Açıklamalarına İlk Yorum

Adalet Bakan Gül, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı yaptığı açıklaması için, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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