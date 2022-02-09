Hükümetten altın ve enflasyon adımı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı yastık altındaki altınlar için bir paket ve enflasyon konusunda cumartesi günü yeni bir program açıklayacak. Enflasyon programıyla ürünlerin fiyatını düşürmeye yönelik adımlar bekleniyor.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da uluslararası bankacı ve yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmeler bulundu. Burada yakın zamanda çıkarılan kur korumalı mevduat enstrümanı ve Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin açıklamalar yapan Nebati, yakın zamanda yastık altındaki altınlarla ilgili bir paketin duyurulacağını söyledi.

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre cumartesi günü iş dünyasıyla bir araya gelecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, burada hem enflasyonla ilgili yeni mücadele programının detaylarını açıklayacak hem de altın paketinin duyurusunu yapacak.

Enflasyon için planlanan yeni program konusunda yapılan çalışmada hem iş dünyası hem de kamunun aktif rolü olacağı öğrenilirken bu adımın enflasyonun düşürülmesi çalışmalarında etkili olacağı planlanıyor. Bu kapsamda iş dünyasının ve kamunun bazı kalemlerde indirime gitmesi bekleniyor.

Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma girişimi çerçevesinde üzerinde çalışılan programda ise henüz son rötuşlar tamamlanmadı. Burada da vatandaşlara ciddi bir getiri fırsatı yaratılacağı değerlendiriliyor.

"Yastık altındaki altının değeri 250-350 milyar Dolar"

Bakan Nebati tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de yastık altında 5 bin tonluk altın bulunuyor. Bunun ekonomik karşılığı ise 250-350 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Cumartesi günü açıklanacak diğer önemli bir detay ise 60 milyar liralık kefalet limiti bulunan Kredi Garanti Fonu'nun paketi olacak.

Dolar'ın Türk Lirası karşısında 18 seviyesini görmesi ve yüzde 60'ı aşan dolarizasyonun ardından çıkarılan kur korumalı mevduatlarda toplam miktar 312 milyar lirayı aşarken döviz hesaplarından çözülen miktar 10 milyar dolar seviyesinde. Hükümet tarafından Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında güçlenmesi için yeni adımların da ilerleyen günlerde atılması bekleniyor.

Bu arada 2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" uygulanmıştı. O dönem uygulanan programda, firmaların yüzde 10 indirim uygulaması, yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgazda zam yapılmaması, işçi çıkarılmalarının önüne geçilmesi için firmalara destek verilmesi, bankaların kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapması ve fırsatçılık ile etkin mücadele gibi maddeler bulunuyordu.

Programın açıklanmasının ardından ÇAYKUR, GÜBRETAŞ, Atatürk Orman Çiftliği ve Et ve Süt Kurumu ürünlerinde bir süreliğine yüzde 10 indirim uygulamıştı.

Emre Eser

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Deutsche Welle - Güncel