Hükümetten ABD'nin İran Kararına İlk Yorum

Bakan Zeybekci, "Her olumsuzluk, her kriz kendi içerisinde fırsatları da barındırır. Ekonomi Bakanı olarak bakmam gerekiyor bazı şeylere. Bunun içinde Türkiye anlamında da bir fırsatın ortaya çıkacağından bahsedebiliriz. Ticaret hacmimizi Türkiye olarak yeniden yapılandırabiliriz." dedi.