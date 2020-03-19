Hükümetlerden virüs paketleri Modern tarihte benzeri görülmemiş bir talep şokuna hükümetler koronavirüs teşvik paketleriyle çare olmaya çalışıyor.

Modern tarihte benzeri görülmemiş bir talep şokuna hükümetler koronavirüs teşvik paketleriyle çare olmaya çalışıyor. ABD'den Almanya'ya, Japonya'dan Romanya'ya son birkaç günde onlarca ülke milyarlarca dolar yardım paketi açıkladı.