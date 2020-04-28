Hükümetler Covid-19 hastalarını takip etmek için casus yazılımlara yöneldi
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Hükümetler Covid-19 hastalarını takip etmek için casus yazılımlara yöneldi

İsrailli casus yazılımı, hükümetlere Covid-19 hastalarını takip etmeyi teklif ediyor

Hükümetler Covid-19 hastalarını takip etmek için casus yazılımlara yöneldi
28.04.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:21

Kilitli bir telefondaki kişisel bilgilere ulaşmak isteyen güvenlik birimleri yardım almak için çoğunlukla casus yazılımlar üreten İsrailli Cellebrite firmasına yöneliyor. Manuel olarak bir kişinin telefonuna aktarılan bu yazılımlar yoluyla kullanıcının nereye gittiği ve kimlerle görüştüğü saptanabiliyor.

Cellebrite firması, bugünlerde koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için çabalayan ve Covid-19 hastalarının kimlerle temas ettiğini tespit etmeyen çalışan ülke yönetimlerine, ellerindeki teknolojik kapasite ile yardımcı olabileceği teklifinde bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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