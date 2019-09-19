Hükümetle henüz anlaşamayan Ürdünlü öğretmenlerin "zam" grevi devam ediyor

19.09.2019 16:44

Maaşlarına zam talebiyle grev yapan Ürdünlü öğretmenler, ikinci hafta da istediği sonucu alamadı.

Ürdün Öğretmenler Sendikasının çağrısıyla maaşlarına hak edilen yüzde 50 zammın yapılması için iş bırakan öğretmenlerin talebi henüz kabul görmedi.

Bakanlar Kurulu, ülke ekonomisi ve bütçe açığını gerekçe göstererek, talebi reddetti.

Hükümetle sendika arasında dün yapılan görüşmeler, geç saatlere kadar devam etti, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin bugün yeniden yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Dünkü görüşmelere katılan Başbakan Ömer er-Rezzaz, yapılan toplantının önemli olduğunu ve olumlu geçtiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Velid el-Muani de "dostça bir toplantı" gerçekleştirdiklerini ve diyaloğun devamı için bugün yeniden bir araya geleceklerini belirtti.

Sendikanın talep ettiği şekilde öğretmenlerin tamamına zam yapılmasını kabul etmeme konusunda ısrarcı olan hükümet, öğretmenlerin performanslarını değerlendirme ve buna göre hak ettikleri artışı yapma teklifinde bulundu.

"Hükümet, öğretmenlerin isteklerini kabul ederse diğer sendikaların da gelmesinden korkuyor"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaşan ekonomi uzmanı Husam Ayiş, "Hükümetin, sendikanın taleplerini kabul etme konusunda bazı çekinceleri var; öğretmenlerin isteklerini kabul ettikten sonra başka alanlardaki diğer sendikaların da farklı taleplerle gelerek baskı yapmasından korkuyor." ifadelerini kullandı.

Bu krizin, ilk kez yaşanmadığını, önceki hükümetlerin son yıllarda çok kez karşılaştığı meselelerden olduğunu belirten Ayiş, önceki hükümetlerin zamları performansa göre verme şartı getirdiğini söyledi.

Öğretmenlere yönelik zamların, mali harcama olarak değil, "eğitime ve topluma yapılacak yatırım" şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ayiş, öğretmenlere hibe ve yardımların bir kısmı tahsis edilerek ya da bütçe harcamaları daha iyi kontrol edilerek sağlanan ödenek yoluyla krizden çıkmanın mümkün olduğunu belirtti.

Ürdün Strateji Forumu son yaptığı araştırmada, 2017 yılında öğretmenler için maaş, ücret ve ödeneklerin maliyetinin, yaklaşık 1,04 milyar dolar olduğu, ilgili bakanlığın, 1,2 milyar dolar olan toplam harcamalarının yüzde 85'ini oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Forum, öğretmenlerin istediği yüzde 50 zammın, hükümete yıllık 169,2 ila 197,4 milyon dolar ek harcama olarak geri döneceğini ifade etti.

Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim de hükümetle yaşadıkları krizin görüş ayrılığından çok güven problemi olduğunu dile getirdi.

Nedim, hükümetin farklı meslek gruplarıyla gerçekleştirdiği diyaloglarda kendi çıkarını ön plana aldığını ve bu diyaloglara çıkarları için girdiğini söyledi.

En çok zarar gören taraf, "öğrenciler"

Sosyal Bilim uzmanı Musa İştivi ise öğretmenler ve hükümet arasındaki bu anlaşmazlıkta en çok zarar gören tarafın öğrenciler olduğunu vurguladı.

Grev yüzünden okula gidemeyen ve ders alamayan öğrencilerin olumsuz etkilendiğini kaydeden İştivi, çalışan ailelerin de akıllarının okula gitmeyen çocuklarında kaldığını, bu süre zarfında çocuklarını denetleyemediklerini anlattı.

Resmi verilere göre, ülkedeki 3 bin 870 devlet okulunda 1,5 milyon öğrenci eğitim alırken, 80 bin de öğretmen görev yapıyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara da düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA