Hükümetin memurlara ve memur emeklilerine zam teklifi: "2022 için altı aylık dönemler için yüzde 5+6, 2023 için yüzde 6+6 artı enflasyon farkı"
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Hükümetin memurlara ve memur emeklilerine zam teklifi: "2022 için altı aylık dönemler için yüzde 5+6, 2023 için yüzde 6+6 artı enflasyon farkı"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Ekonomi

- Hükümetin memurlara ve memur emeklilerine zam teklifi: "2022 için altı aylık dönemler için yüzde 5+6, 2023 için yüzde 6+6 artı enflasyon farkı" -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği düşüncesini benimsiyoruz.

- Hükümetin memurlara ve memur emeklilerine zam teklifi: "2022 için altı aylık dönemler için yüzde 5+6, 2023 için yüzde 6+6 artı enflasyon farkı"

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği düşüncesini benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz ve bu teklifi çok önemli buluyoruz"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ay için de yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz" dedi.

Bakan Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde bakanlık binasında düzenlenen toplantıda Kamu İşverenin teklifini açıkladı.

Türk-İş ve Hak-İş ile imzalanan ve yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren sözleşmeye değinen Bakan Bilgin, "Çalışanlarla yaptığımız mutabakat Türkiye'nin toplumsal dayanışma gücünü arttırdığı gibi toplumsal gelişmesine de önemli katkı yapmıştır. Bizler elbette siyasi görevlileriz ama siyaset toplumsal uzlaşmayla beslenen bir kurumdur. Türkiye toplumsal uzlaşmayla zenginleşecek ve zenginliğine zenginlik katacak bir ülkedir" dedi.

Türkiye'deki enflasyonun parasal bir sorun olmadığını daha çok maliyet enflasyonu olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgaların yansımalarını bir başka söyleyişle de ithal edilmiş enflasyon etkisi de olduğunu görmek mümkündür. Ciddi bir şekilde enflasyonu ele almak lazım, enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanını oluşturmak hem de enflasyonla mücadele stratejisine katkı yapmak lazım" diye konuştu.

"3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği düşüncesini benimsiyoruz"

Bakan Bilgin, konfederasyonların verdiği tekliflerde birkaç hususun düğüm noktası olduğunun altını çizerek, Bunlardan çok önemlilerden bir tanesi 3600 meselesidir. Biz konfederasyonlarımızın verdiği bu teklife karşı, biz de bu 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği düşüncesini benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz ve bu teklifi çok önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

Memur ve memur emeklilerin için hükümetin teklifini açıklayan Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Biz de bugün 2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ay için de yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz. Bunlar rakamsal öneriler. Teklife karşı verilmiş bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir. Bu müzakerelerin sonucunda da ümit ediyorum, uzlaşacağımız oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında birlikte karar aşamasına geliriz.

Hükümetin memurlara ve memur emeklilerine zam teklifi: '2022 için altı aylık dönemler için yüzde 5+6, 2023 için yüzde 6+6 artı enflasyon farkı'
Hükümetin memurlara ve memur emeklilerine zam teklifi: '2022 için altı aylık dönemler için yüzde 5+6, 2023 için yüzde 6+6 artı enflasyon farkı'
Hükümetin memurlara ve memur emeklilerine zam teklifi: '2022 için altı aylık dönemler için yüzde 5+6, 2023 için yüzde 6+6 artı enflasyon farkı'
Hükümetin memurlara ve memur emeklilerine zam teklifi: '2022 için altı aylık dönemler için yüzde 5+6, 2023 için yüzde 6+6 artı enflasyon farkı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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Hükümetin memurlara ve memur emeklilerine zam teklifi: "2022 için altı aylık dönemler için yüzde 5+6, 2023 için yüzde 6+6 artı enflasyon farkı" - Haberler Ekonomi
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